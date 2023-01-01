Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Нового года отдельно обратился во все областные центры, в том числе Николаев.

Видеообращение опубликовано на сайте Офиса Президента.

- Несокрушимый Николаев. Героически выдерживает все ушибы. Город на волне, преодолевающий все штормы, — сказал Владимир Зеленский.

Его слова сопровождали кадры последствий обстрелов Николаева русскими войсками. Также в обращении показали видеофрагменты обороны города весной, в частности аэропорта.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракетная атака на Украину 31 декабря не поможет России победить в войне – террористы проиграют и это уже всем известно.