Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшняя российская ракетная атака на Украину не поможет России победить в войне – террористы проиграют и это уже всем известно.

Об этом он сказал в видеообращении.

— Эта российская ракетная атака — это не итог года, как бы этого ни хотела Россия, это итог судьбы. Государство-террорист не получит прощения, а отдающие такие приказы на удары и совершающие их не получат помилования. Несколько волн ударов в предновогодний день, ракеты против народа – это сделали изверги. Нелюди проиграют и мы это знаем. И этого не изменить, - подчеркнул глава государства.

Он также обратился к русским на русском языке, отметив, что эта война ведется для того, чтобы один человек в России оставался у власти, а судьба русского народа этого человека не интересует.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

В результате обстрела 2 жилых дома разрушены до основания, 12 жилых домов повреждены (избиты окна, двери, крыша), в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.