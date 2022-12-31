Днем 31 декабря, во время массированной атаки РФ по территории Украины, в Николаеве раздались громкие взрывы.
Об этом сообщает корреспондент « НикВести ».
В небе в одном из районов взвился дым.
Тем временем глава ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне попали в гаражный кооператив в Корабельном районе.
Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет добавил, что повреждение одного автомобиля и крыши дома.
Позже глава ОВА Виталий Ким добавил, что прилеты зафиксированы в разных частях Николаева, сообщил.
В результате прилетов в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов, сообщил мэр Александр Сенкевич.
По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
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Днем 31 декабря, во время массированной атаки РФ по территории Украины, в Николаеве раздались громкие взрывы.
Об этом сообщает корреспондент « НикВести ».
В небе в одном из районов взвился дым.
Тем временем глава ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне попали в гаражный кооператив в Корабельном районе.
Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет добавил, что повреждение одного автомобиля и крыши дома.
Позже глава ОВА Виталий Ким добавил, что прилеты зафиксированы в разных частях Николаева, сообщил.
В результате прилетов в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов, сообщил мэр Александр Сенкевич.
По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.