Днем 31 декабря, во время массированной атаки РФ по территории Украины, в Николаеве раздались громкие взрывы.

Об этом сообщает корреспондент « НикВести ».

В небе в одном из районов взвился дым.

Тем временем глава ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне попали в гаражный кооператив в Корабельном районе.

Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет добавил, что повреждение одного автомобиля и крыши дома.

Позже глава ОВА Виталий Ким добавил, что прилеты зафиксированы в разных частях Николаева, сообщил.

В результате прилетов в одном из районов города возник пожар. Есть повреждения жилых домов, сообщил мэр Александр Сенкевич.

По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.