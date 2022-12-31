Днем 31 декабря в Николаеве вспыхнул пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Пожарные тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. В настоящее время работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Напомним, по предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.
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Днем 31 декабря в Николаеве вспыхнул пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Пожарные тушат пожар на ориентировочной площади 150 кв. м. В настоящее время работает 5 единиц техники ГСЧС и 25 спасателей.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Напомним, по предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.