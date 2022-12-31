Днем 31 декабря российские войска обстреляли Николаев. Ракеты попали в жилые кварталы и другую гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В результате атаки были уничтожены и изуродованы несколько автомобилей, выбиты окна и пробиты крыши в домах поблизости. Также обломки упали вблизи газовода. Повредило ли его, пока неизвестно.

Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в результате обстрела:

2 жилых дома разрушены до основания.

12 жилых домов повреждены (разбиты окна, двери, крыша).

в трех учебных заведениях вылетели окна.

Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.

Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени наши коммунальщики все расчистят.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».

Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.

Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.

Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.