Днем 31 декабря российские войска обстреляли Николаев. Ракеты попали в жилые кварталы и другую гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В результате атаки были уничтожены и изуродованы несколько автомобилей, выбиты окна и пробиты крыши в домах поблизости. Также обломки упали вблизи газовода. Повредило ли его, пока неизвестно.
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в результате обстрела:
Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.
Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени наши коммунальщики все расчистят.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.
Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
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Днем 31 декабря российские войска обстреляли Николаев. Ракеты попали в жилые кварталы и другую гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
В результате атаки были уничтожены и изуродованы несколько автомобилей, выбиты окна и пробиты крыши в домах поблизости. Также обломки упали вблизи газовода. Повредило ли его, пока неизвестно.
Как сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич, в результате обстрела:
Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание на ориентировочной площади 150 кв. м ликвидировали спасатели ГСЧС.
Еще одна ракета упала у проезжей части. Дорога засыпана обломками, но воронки на асфальтовом покрытии нет, проехать можно. В скором времени наши коммунальщики все расчистят.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Напомним, в канун Нового года россияне снова устроили массированную ракетную атаку.
Во время массированной атаки РФ по территории Украины в Николаеве раздались громкие взрывы. По предварительной информации, в результате ракетной атаки россиян пострадали шесть человек. Трое были госпитализированы, еще троим оказали помощь на месте.
Также в Николаеве загорелся пожар в одном из районов, куда попала российская ракета.
Отметим, что в Николаевской области экстренно отключили две очереди графика почасовых отключений из-за запуска россиянами ракет. Превентивные отключения также были применены в Харьковской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.