Служба безопасности Украины объявила первые подозрения за обстрелы гражданских объектов Украины: командующему дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковнику Сергею Кобылашу и бывшему командующему Черноморским флотом РФ адмиралом Игорем Осиповым.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи Службы безопасности собрали качественную доказательную базу на двух представителей высшего командования РФ, которые несут ответственность за обстрелы гражданских объектов Украины. Одним из них является командующий дальней авиации воздушно-космических сил из РФ генерал-полковник Сергей Кобылаш. А другим — бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Игорь Осипов», — говорится в сообщении.

Кобылаш и Осипов в Украине заочно объявлены о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

СБУ отмечает, что это первые подозрения, которые Украина объявляет именно об обстрелах гражданских объектов в Украине.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе расследования следователи СБУ установили, что с начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов.

«Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины», — сообщает СБУ.

Для проведения воздушных атак враг использует стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, на вооружении которых крылатые ракеты типов Х-555, Х-101, Х-55 и Х-22.

А Игорь Осипов, по данным следствия, в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года отдавал приказы на проведение систематических ракетных ударов с акватории Черного моря по украинским густонаселенным пунктам.

Вражеские атаки осуществляли высокоточными управляемыми крылатыми ракетами «3М14-Калибр» из российских боевых кораблей.

Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками Главного следственного управления и Департамента военной контрразведки Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вицеминистру угля и энергетики ДНР, который передал оккупантам шахты на Донетчине.