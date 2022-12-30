Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вицеминистру угля и энергетики ДНР, который передал оккупантам шахты в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, бывший высокопоставленный чиновник одного из местных добывающих предприятий в 2014 году присоединился к террористической организации «ДНР». Он входил в ближайшее окружение российского террориста Стрелкова-Гиркина, по поручению которого занимался вопросами промышленной добычи угля и его реализации в пользу группировок боевиков.
— В этой должности еще до начала полномасштабного вторжения он выполнял указания москвы о перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора. По данным следствия, он напрямую способствовал передаче врагу основных предприятий отрасли, в том числе местных шахт, — отмечают в СБУ.
Кроме того, по данным спецслужбы, злоумышленник неоднократно выступал на прокремлевских Ютуб-каналах, где публично призвал поддержать вооруженную агрессию РФ против Украины.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории востока Украины.
— Однако сотрудники СБУ знают о его местонахождении, перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности, — заявили в спецслужбе.
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении вицеминистру угля и энергетики ДНР, который передал оккупантам шахты в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, бывший высокопоставленный чиновник одного из местных добывающих предприятий в 2014 году присоединился к террористической организации «ДНР». Он входил в ближайшее окружение российского террориста Стрелкова-Гиркина, по поручению которого занимался вопросами промышленной добычи угля и его реализации в пользу группировок боевиков.
— В этой должности еще до начала полномасштабного вторжения он выполнял указания москвы о перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора. По данным следствия, он напрямую способствовал передаче врагу основных предприятий отрасли, в том числе местных шахт, — отмечают в СБУ.
Кроме того, по данным спецслужбы, злоумышленник неоднократно выступал на прокремлевских Ютуб-каналах, где публично призвал поддержать вооруженную агрессию РФ против Украины.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории востока Украины.
— Однако сотрудники СБУ знают о его местонахождении, перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности, — заявили в спецслужбе.