Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Злоумышленником является житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

За это ему предложили «должность» в созданном агрессором «управлении МВД по Херсону».

Там он добровольно согласился войти в состав «отдельного батальона патрульно-постовой службы» РФ.

После назначения получил от врага оружие и форму русского образца.

Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы.

Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.

Во время таких «налетов» осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки.

После освобождения Херсона злоумышленник хотел потеряться в городе и таким образом избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили «удостоверение» фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.