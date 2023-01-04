Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.
Злоумышленником является житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
За это ему предложили «должность» в созданном агрессором «управлении МВД по Херсону».
Там он добровольно согласился войти в состав «отдельного батальона патрульно-постовой службы» РФ.
После назначения получил от врага оружие и форму русского образца.
Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы.
Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.
Во время таких «налетов» осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки.
После освобождения Херсона злоумышленник хотел потеряться в городе и таким образом избежать правосудия.
Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили «удостоверение» фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, на Снегиревщине установили местонахождение еще одной застенки российских захватчиков. «Объект» был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.
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Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.
Злоумышленником является житель областного центра, который во время захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
За это ему предложили «должность» в созданном агрессором «управлении МВД по Херсону».
Там он добровольно согласился войти в состав «отдельного батальона патрульно-постовой службы» РФ.
После назначения получил от врага оружие и форму русского образца.
Среди основных задач коллаборанта было осуществление охраны захваченных админпостроек, в которых решисты обустроили местные оккупационные органы.
Также участвовал в карательных рейдах против участников сопротивления.
Во время таких «налетов» осуществлял незаконные задержания украинских патриотов и их доставку в российские застенки.
После освобождения Херсона злоумышленник хотел потеряться в городе и таким образом избежать правосудия.
Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили его и задержали. У коллаборанта обнаружили «удостоверение» фейкового органа и другие доказательства преступной деятельности.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напомним, на Снегиревщине установили местонахождение еще одной застенки российских захватчиков. «Объект» был обустроен на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка. В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, отказавшихся сотрудничать с врагом.