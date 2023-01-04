Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток Дианы Панченко, работавшей на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Производство открыто по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников), сообщает пресс-служба ведомства.

— Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты этой журналистки манипулируют зрительским сознанием в интересах РФ. Среди прочего, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном россиянами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропагандистские нарративы врага, — говорится в сообщении СБУ.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы. По их выводам будут приниматься дальнейшие меры.

Напомним, 22 сентября Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 - бойцы Азову. Тогда всех пленников обменяли на Виктора Медведчука. До этого он рассказал силовикам все, что нужно было знать, вывел на других предателей, в общем, сдал всех, как говорится, с потрохами.

Как известно, Виктору Медведчуку грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

В апреле он был схвачен при попытке побега из Украины.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что занимался вопросами вывода из госсобственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» по просьбе экс-президента Петра Порошенко.