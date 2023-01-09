Российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
— После неудачной попытки захватить Соледар и отступление враг провело перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм, — рассказала Анна Маляр.
По ее словам, сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов «вагнеровцев».
— Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, систему залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты, добавила замминистра обороны.
Ранее Анна Маляр рассказывала, что на востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.
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Российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
— После неудачной попытки захватить Соледар и отступление враг провело перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм, — рассказала Анна Маляр.
По ее словам, сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов «вагнеровцев».
— Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, систему залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты, добавила замминистра обороны.
Ранее Анна Маляр рассказывала, что на востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.