Российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

— После неудачной попытки захватить Соледар и отступление враг провело перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм, — рассказала Анна Маляр.

По ее словам, сейчас оккупанты задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов «вагнеровцев».

— Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, систему залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли. Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты, добавила замминистра обороны.

Ранее Анна Маляр рассказывала, что на востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.