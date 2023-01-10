Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ МП в Винницкой области Ионафана в публичном оправдании российской вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Обвинительный акт направлен в суд. По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

По данным следствия, митрополит УПЦ МП Тульчинский и Брацлавский Ионафан — в мир Анатолий Елецких — распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ он размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили: компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий, прокремлевские агитки и литературу.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее суд назначил 8,5 тысяч гривен штрафа за разжигание религиозной розни ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йову Смакоузу.