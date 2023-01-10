Черноморские дельфины, традиционно зимующие в морских глубинах у крымских берегов, Грузии и Турции, в этом году мигрировали из-за влияния корабельных сонаров и бомбардировки на мелководье северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщил сотрудник национального парка «Тузловские лиманы» эколог Иван Русев.

— Обычно эти животные в это время зимуют в глубинах моря у Крыма, берегов Грузии, Турции. Но после полномасштабного нападения рашистов на Украину и создания армагедона для черноморских китообразных на Черном море из-за влияния сонаров и бомбардировки многие из них были убиты и подверглись контузиям от мощных взрывов. И сейчас такие контуженные одинокие животные вместо того, чтобы быть с семьями на зимовке на глубине моря, бродят в мелководье Северо-Западной части Черного моря, где очень мало еды, - отметил Иван Русев.

Доктор биологических наук констатировал, что в акватории Черного и Азовского морей обитают три вида китообразных, и сегодня они нуждаются в защите от последствий войны.

— Для их сохранения нацпарк «Тузловские лиманы» совместно с Институтом зоологии НАН Украины, Украинским обществом охраны птиц подали в Минокружение пакет документов по созданию крупного по площади морского резервата в акватории северо-западной части Черного моря. Ведь война, крайне негативно повлиявшая на численность и воспроизводство дельфинов, все равно закончится, поэтому дельфинам нужен безопасный дом в море для воспроизведения. Он там, где вообще нет браконьерства и рыболовства, – отметил Иван Русев.

Эколог предостерег: если не сделать этого, в послевоенное время можем потерять дельфинов, как когда-то потеряли тюленя-монаха, а впоследствии можем потерять и экосистему Черного моря.

Иван Русев также напомнил, что в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС и Законе «Об Основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года» от 28 февраля 2019 года содержатся обязательства Украины по созданию репрезентативной и эффективно управляемой системы. территорий и объектов природно-заповедного фонда».

Ранее сообщалось, что с начала российского вторжения в Черном море погибли не менее 3 тысяч дельфинов. Причина – взрывы и использование технологий для обнаружения подводных объектов.