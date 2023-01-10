Силы обороны работают на максимальное истощение русских войск на Соледаре на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает «Украинская правда».

— Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи (одержанные сверхусилиями и большими потерями) вели к большой «пирровой» победе, — сказал Сергей Череватый.

Напомним, вчера российские войска приступили к мощному штурму Соледара (Донецкая область) после того, как им не удалось оккупировать город.