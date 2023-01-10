В Украину на АЭС прибудут мониторинговые миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для контроля состояния безопасности станций в условиях войны.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков во время брифинга, передает Укринформ.

— Украина пригласила устроить мониторинговые миссии МАГАТЭ на всех других атомных электростанциях, включая и Чернобыльскую. МАГАТЭ согласилось с этим предложением, и в ближайшее время эти миссии будут развернуты на всех АЭС, - отметил Олег Кориков.

По словам Олега Корикова, главная цель этих миссий - мониторинг состояния безопасности в условиях военных влияний, которые испытывают сейчас Украина и украинские ядерные установки. Именно так МАГАТЭ сможет воочию убедиться, как ракетные удары влияют на состояние атомных станций.

Напомним, глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.