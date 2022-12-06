Глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.
Об этом говорится в его обращении к президенту «Энергоатома» Петру Котину об освобождении от занимаемых должностей работников Южноукраинской АЭС.
Руководитель РВА отмечает, что работники, которые не поддержали обращение по поводу устранения депутатов пророссийских партий и препятствовали законодательным инициативам о предотвращении коллаборационизма, не могут иметь доступ к рабочим местам на объекте критической инфраструктуры.
— Указанные лица, являющиеся работниками стратегического ядерного объекта, входящего в структуру ГП НАЭК «Энергоатом», сознательно, понимая действие закона о запрете некоторых политических партий, ради сохранения собственного влияния во властных органах, публично возражали против обращения по поводу устранения депутатов пророссийских партий от осуществления властных полномочий и препятствовали воплощению законодательных инициатив о предотвращении коллаборационизма.
Считаю эти действия необходимыми для обеспечения бесперебойного функционирования ядерного объекта и города-спутника атомной станции, а также для устранения ненадежных и подозрительных лиц от доступа к работе и распоряжения ресурсами объекта критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители задержали жительницу Снегиревки Николаевской области , которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.
Об этом говорится в его обращении к президенту «Энергоатома» Петру Котину об освобождении от занимаемых должностей работников Южноукраинской АЭС.
Руководитель РВА отмечает, что работники, которые не поддержали обращение по поводу устранения депутатов пророссийских партий и препятствовали законодательным инициативам о предотвращении коллаборационизма, не могут иметь доступ к рабочим местам на объекте критической инфраструктуры.
— Указанные лица, являющиеся работниками стратегического ядерного объекта, входящего в структуру ГП НАЭК «Энергоатом», сознательно, понимая действие закона о запрете некоторых политических партий, ради сохранения собственного влияния во властных органах, публично возражали против обращения по поводу устранения депутатов пророссийских партий от осуществления властных полномочий и препятствовали воплощению законодательных инициатив о предотвращении коллаборационизма.
Считаю эти действия необходимыми для обеспечения бесперебойного функционирования ядерного объекта и города-спутника атомной станции, а также для устранения ненадежных и подозрительных лиц от доступа к работе и распоряжения ресурсами объекта критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители задержали жительницу Снегиревки Николаевской области , которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.