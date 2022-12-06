Глава Вознесенской районной военной администрации Сергей Шурабура требует уволить работников Южноукраинской АЭС, которые не хотят лишать мандатов депутатов пророссийских партий.

Об этом говорится в его обращении к президенту «Энергоатома» Петру Котину об освобождении от занимаемых должностей работников Южноукраинской АЭС.

Руководитель РВА отмечает, что работники, которые не поддержали обращение по поводу устранения депутатов пророссийских партий и препятствовали законодательным инициативам о предотвращении коллаборационизма, не могут иметь доступ к рабочим местам на объекте критической инфраструктуры.

— Указанные лица, являющиеся работниками стратегического ядерного объекта, входящего в структуру ГП НАЭК «Энергоатом», сознательно, понимая действие закона о запрете некоторых политических партий, ради сохранения собственного влияния во властных органах, публично возражали против обращения по поводу устранения депутатов пророссийских партий от осуществления властных полномочий и препятствовали воплощению законодательных инициатив о предотвращении коллаборационизма. Считаю эти действия необходимыми для обеспечения бесперебойного функционирования ядерного объекта и города-спутника атомной станции, а также для устранения ненадежных и подозрительных лиц от доступа к работе и распоряжения ресурсами объекта критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители задержали жительницу Снегиревки Николаевской области , которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.