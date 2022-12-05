Правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Находясь на «должности», коллаборантка осуществляла «учет» местного жилищного фонда, в первую очередь, его техническое состояние и бытовые условия, сообщили в Службе безопасности Украины.

Таким образом, она определяла пригодность зданий к «расквартированию» представителей оккупационных группировок страны-агрессора.

Женщина также контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были жилые дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию.

После освобождения района злоумышленница пыталась «залечь на дно». Однако это не удалось. Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали.

Пока ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки, которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.