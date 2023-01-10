Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за содержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, за содержание города идут тяжелые бои, а противник продолжает активные штурмы, несмотря на большие потери пехоты.

Она отметила, что подступы к позициям ВСУ просто засеяны труппами погибших оккупантов.

— Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом только очень сильная нация, — заявила Анна Маляр.

Соледарь, расположенный севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и привлекают для штурма лучшие резервы «вагнеровцев», заявили в ВСУ.

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск у Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.



