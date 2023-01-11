В среду, 11 января, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и Мариупольской улицы столкнулись автомобили Daewoo Lanos и Volkswagen Passat.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Детали и виновник ДТП пока неизвестны, однако после столкновения оба автомобиля вылетели на тротуар. В результате Daewoo Lanos врезался в стену здания, а Volkswagen Passat влетел в электроопору. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Отметим, что в момент аварии светофор перекрестке не работал.

Водители автомобилей были госпитализированы, об их состоянии пока ничего не известно.

Напомним, поздно вечером 10 января на автодороге Н-24 возле села Трикраты Вознесенского района в снежном перемете застряли три автомобиля.