Поздно вечером 10 января из-за непогоды в Вознесенском районе Николаевщины на трассу упало дерево. На другом участке этой же дороги в снежном перемете застряли три автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

10 января в 22:30 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что на автодороге Н-24 в районе села Ивановка Южноукраинской территориальной громады Вознесенского района из-за порывистого ветра дерево упало на проезжую часть.

В 23:50 на пункт связи 12 ГПРЧ поступило сообщение о том, что на автодороге Н-24 возле села Трикраты Вознесенского района в снежном перемете застряли три автомобиля.

«Следите за прогнозами синоптиков, планируя дальнюю поездку, учитывайте все риски, если все же необходимо отправиться в путь, то укомплектуйте транспортное средство всем необходимым: лопатой, веревкой, аптечкой, сделайте запас воды, наполните бак горючим, зарядите телефон. Это поможет вам в случае сложностей в пути. Берегите себя и не подвергайте себя опасности!», — обратились к жителям области спасатели.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в среду, 11 января, возможны аварийные и экстренные отключения электроэнергии из-за шквального ветра.

Напомним, в новогоднюю ночь в Николаевской области скорая застряла в грязи и не смогла добраться до роженицы — роды принимали по телефону.