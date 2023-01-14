Российские военные сегодня утром, 14 января, нанесли удары по Харькову из комплексов С-300.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Сегодня утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 «прилета» ракет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняется», – написал глава Харьковской ОВА.