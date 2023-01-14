Российские военные сегодня утром, 14 января, нанесли удары по Харькову из комплексов С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Сегодня утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 «прилета» ракет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняется», – написал глава Харьковской ОВА.
Напомним, в Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.
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Российские военные сегодня утром, 14 января, нанесли удары по Харькову из комплексов С-300.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Сегодня утром враг нанес по Харькову ракетный удар. Предварительно зафиксировано 2 «прилета» ракет С-300 в Индустриальном районе. На месте работают экстренные службы. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уточняется», – написал глава Харьковской ОВА.
Напомним, в Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.