Разбитое стекло от окна после обстрела, Очаков 12 января 2023 года. Фото: Волонтеры батальона «Добробат"

В Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.

Об этом рассказал волонтер батальона «Добробат» Владислав Бараш.

— Сегодня (12 января – прим.) ремонтируем частный дом, здесь живет пожилая пара. Нет окон, повреждена крыша, дверь. Убираем стекло, забиваем окна. Чем можем. Разбираем завалы, – рассказывает Владислав Бараш.

При выполнении работ волонтеры «Добробата» попали под обстрел.

— Обстрел продолжался около минут 30. Снаряд попал в воду, здесь лиман от нас 50 метров где-то. Спустились в укрытие в подвале, сидели там. Нам повезло, хоть рядом были попадания, но никого не задело, - сказал Владислав Бараш.

Поврежденная российскими обстрелами комната. Очаков, 12 января 2023 года. Фото: Волонтеры батальона «Добробат"

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в помощь Очакову передали 1125 квадратных метров металлопрофиля и 1125 квадратных метров гидробарьера.

11 января в Очакове зашили окна городской больницы, использовали 100 листов ОСБ-плит площадью 312 квадратных метров.

— Проводили ремонт окон, дверей. Материалы, инструменты – частично предоставил Красный Крест, частично государство. Нас из «Добробата» было восемь человек, из Красного Креста, если не ошибаюсь, шесть человек и коммунальщиков немного больше, тоже были добровольцы, – рассказывает он.

Волонтеры ремонтируют поврежденные окна. Очаков, 12 января 2023 года. Фото: Волонтеры батальона «Добробат" Городская больница в Очакове. 11 января 2023 года. Фото: Александр Сенкевич/Telegram

Ранее сообщалось, что в городе Очаков Николаевской области, недавно пострадавшего от мощного взрыва, почти не осталось строительных материалов для восстановления и ремонта поврежденных домов.

Ранее сообщалось, что в Очакове в результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.

Также сообщалось, что в Очаков отправили два грузовика письма ОСБ для помощи пострадавшим от вчерашних взрывов жителям.



