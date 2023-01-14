Утром, 14 января, с 06:09 враг наносил удары с РСЗО по Очакову и Очаковской громаде, сообщает Николаевская ОВА.

В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей.

В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется.

Также утром, 14 января, в 06:30 в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Куцурубской громады. Предварительно пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, российские военные сегодня утром, 14 января, нанесли удары по Харькову из комплексов С-300.