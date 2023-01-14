В субботу 14 января в Киеве прогремела серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.

«Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ждите официальную информацию. До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях», - сообщили в Киевской городской военной администрации.

Также в Голосеевском районе столицы рухнули обломки ракет.

«В Голосеевском районе столицы, на нежилую территорию, рухнули обломки ракеты. Пострадавших нет», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, утром, 14 января, с 06:09 враг наносил удары с РСЗО по Очакову и Очаковской общине. В результате обстрелов повреждены окна в многоэтажке, произошло возгорание гаража и двух автомобилей. В результате попаданий реактивных снарядов, на одном из объектов гражданской инфраструктуры произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется.