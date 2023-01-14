В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

«В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших», – написал он.

Также он отметил, что на объекте критической инфраструктуры пожар был локализован.

В свою очередь, заместитель руководителя офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что в Киевской области в селе Копылов во время ракетной атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку.

Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.