В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
«В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших», – написал он.
Также он отметил, что на объекте критической инфраструктуры пожар был локализован.
В свою очередь, заместитель руководителя офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что в Киевской области в селе Копылов во время ракетной атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку.
Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.
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В Киевской области в результате утренней ракетной атаки 14 января были повреждены 18 частных домов.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
«В результате утренней атаки повреждены 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших», – написал он.
Также он отметил, что на объекте критической инфраструктуры пожар был локализован.
В свою очередь, заместитель руководителя офиса Президента Кирилл Тимошенко написал, что в Киевской области в селе Копылов во время ракетной атаки было зафиксировано попадание в жилую застройку.
Напомним, в субботу, 14 января, в Киеве прозвучала серия взрывов. Сообщается о попадании в объект инфраструктуры.