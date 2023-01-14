АО «Укрзалізниця» отказалось переименовывать железнодорожную станцию «Октябрьская» в Корабельном районе Николаева, обосновывая это тем, что название вроде бы не связано с преступлениями коммунистического режима. Там считают, что она происходит сугубо календарного названия месяца года.

Такой ответ предприятие предоставило корреспонденту «Левого Берега» Александру Рудоманову.

«Станция Октябрьская расположена в Корабельном районе, на южной окраине города Николаева Николаевской области, открыта в 1969 году под этим же названием. Название «Октябрьская» не имеет никакого отношения к Голодомору 1932-1933 годов в Украине, не связано с преступлениями коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, какой-либо дискриминации по национальному, социальному, классовому, этническому, расовому или другим признакам, и связано только с календарным названием месяца года - «Октябрь», - объясняют в «Укрзалізниці».

Журналист в свою очередь напомнил о существовании «Программы дерусификации инфраструктуры железнодорожного транспорта»?

— Удивительно, но «Укрзалізниця» решила предоставлять отписки по переименованию станции Октябрьская и не переименовывать станцию, чего прямо требует закон. Интересно, а как тогда составляли «Программу дерусификации инфраструктуры железнодорожного транспорта»? Или это программа для отвода глаз? — прокомментировал Александр Рудоманов.

Отметим, что сквозь Корабельный район Николаева проходит Богоявленский проспект, который до декоммунизации носил название «Октябрьский».

При этом, во времена Советского союза, многие топографические названия были образованы от Октябрьского переворота (Октябрьской социалистической революции 1917 года), в результате которого был провозглашен «переход к построению социализма».

Напомним, депутаты Вознесенского городского совета приняли решение о переименовании улиц и переулков в городе Вознесенске и в селе Раково Вознесенского района.

Также в центре Николаева официально появилась Мариупольская улица. Решение переименовать улицу Московскую приняли депутаты горсовета на сессии 28 июля, пишут НикВести.