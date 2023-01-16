Фармацевты Нидерландов заявили о рекордной нехватке лекарства - в прошлом году с рынка исчезли около 10% препаратов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Королевскую нидерландскую ассоциацию фармацевтов.

«Дефицит лекарственных препаратов в Нидерландах вырос до рекордного уровня в 2022 году», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году было зафиксировано 1514 случаев нехватки лекарств – против 1007 в 2021-м. При этом в прошлом году около 10% лекарств вообще исчезли с рынка.

С 1 января 2023 г. в Нидерландах вступило в силу правило, обязывающее оптовиков и владельцев регистрационных удостоверений поддерживать достаточный запас лекарств на случай чрезвычайной ситуации. Фармацевты считают, что эта мера потенциально может снизить проблему дефицита.

Ранее Греция обратилась к Европейской комиссии и соседям по ЕС с просьбой о помощи в преодолении острой нехватки медикаментов, усилившейся из-за экспорта фармацевтических препаратов местного производства.