Вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.

Повреждены до 5 частных домов и детская площадка. Пострадавших среди населения нет, сообщил глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

В Николаевской ОВА добавили, что также выбиты окна в многоквартирном доме.

Кроме того, в 15:30 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в результате обстрелов на Николаевщине в течение 2022 года получил повреждения 31 объект портовой инфраструктуры.