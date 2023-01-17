Пожар на предприятии портовой инфраструктуры в Николаеве, архивное фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

В результате обстрелов на Николаевщине в течение 2022 года получил повреждения 31 объект портовой инфраструктуры.

Такую информацию озвучила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, сообщают «НикВести».

— Наша Николаевская область — как раненый человек… Из нашей мощной портовой инфраструктуры поврежден 31 объект. Из семи мостов, которые были в нашей области, полностью разрушены шесть и один частично. Враг не соблюдает правила ведения войны. Поэтому наибольшее количество пострадавших объектов – это жилые дома. Наши села, через которые идет дорога на Херсон, были разрушены до основания, - сказала Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что более 300 объектов социальной инфраструктуры были разрушены в результате обстрелов с начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля.

13 января в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.