Более 300 объектов социальной инфраструктуры были разрушены в результате обстрелов с начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации в Украину 24 февраля.

Об этом глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала во время визита представителей правительства Датского Королевства в Украину, — сообщают «НикВести».

В частности, среди этих объектов 123 заведения медицинской сферы, 108 детских садов, 180 школ и 3 университета. Однако наибольшие разрушения по словам Анны Замазеевой испытали жилищный фонд областного центра и населенных пунктов области.

— Николаевская область – как раненый человек, – констатировала председатель областного совета.

Также она отметила, что 31 объект морехозяйственного комплекса был поврежден от вражеских обстрелов.

— Из портовой инфраструктуры поврежден 31 объект. Из семи мостов, которые были в нашей области, полностью разрушены шесть и один частично. Наши села, через которые идет дорога на Херсон были разрушены до основания. Многие приспособились для новых условий жизни без света, качественной воды. Весь мир нам помогал, все знают, что город Николаев был 8 месяцев без качественной воды, – отметила Анна Замазеева.

Напомним, в пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города.