Утром в среду, 18 января, в Броварах возле объекта социальной инфраструктуры упал вертолет.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что упал летательный аппарат, не уточняя, какой именно.
На месте работают спасатели и все экстренные службы.
— Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах, - отметил он.
Напомним, что вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.
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Утром в среду, 18 января, в Броварах возле объекта социальной инфраструктуры упал вертолет.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что упал летательный аппарат, не уточняя, какой именно.
На месте работают спасатели и все экстренные службы.
— Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах, - отметил он.
Напомним, что вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.