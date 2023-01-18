Утром в среду, 18 января, в Броварах возле объекта социальной инфраструктуры упал вертолет.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в своем Telegram, что упал летательный аппарат, не уточняя, какой именно.

На месте работают спасатели и все экстренные службы.

— Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельствах, - отметил он.

Напомним, что вечером 17 января, с 21:50 и 22:40, российские войска интенсивно обстреляли Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня.