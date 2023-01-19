У Миколаївському районі на автодорозі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» не розминулося три автомобілі DAEWOO NUBIRA, ГАЗ-3302 та вантажний DAF.

Про це повідомили у Миколаївській області.

ДТП сталася у середу, 18 січня. В результаті зіткнення загинуло троє людей - водій та пасажири DAEWOO. Рятувальники 19 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою гідравлічного інструмента деблокували тіла загиблих.

За попередньою інформацією, з двох інших автомобілів люди отримали незначні ушкодження та від госпіталізації відмовились.

Обставини та причини події встановлювали співробітники поліції.