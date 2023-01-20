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Российские военные продолжают обстреливать территорию Николаевской области. В четверг, 19 января, удар был нанесен по территории Очаковской громады.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
—19 января в 08:07 и 13:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.
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Российские военные продолжают обстреливать территорию Николаевской области. В четверг, 19 января, удар был нанесен по территории Очаковской громады.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
—19 января в 08:07 и 13:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.