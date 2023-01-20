Противник нанес за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Враг основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском обороняется, сообщает Генштаб.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степное в Запорожье.

На временно оккупированных территориях автономной республики Крым Россия готовится к скрытой мобилизации. В частности, в городе Севастополь, вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в Новопскове Старобельского района Луганской области, в помещении местного роддома оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат более 300 военнослужащих и наемников частной военной компании «вагнер».

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 7 — по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также наши воины уничтожили три БпЛА типа Ланцет-3.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 6 пунктов управления, 8 районов сосредоточения врага и боеприпасов оккупантов.