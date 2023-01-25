Сотрудники Госбюро расследований установили, что планируется убийство предпринимателя из Полтавской области, для чего идет активный поиск исполнителей из криминальной среды.

Чтобы спасти жизнь мужчине и разоблачить организатора, началась многоэтапная спецоперация с использованием технических и агентурных возможностей Бюро, сообщили в пресс- службе ДБР.

По предварительной информации, местный чиновник одного из районов Полтавщины долго конфликтовал с предпринимателем. В конце концов, чтобы усмирить оппонента, чиновник решил поступить радикально и начал искать киллера, который смог бы выполнить «заказ».

Стоимость жизни бизнесмена чиновник оценил в 5 тысяч долларов. Деньги за убийство заказчик планировал передавать по двум частям. Залог передал еще в декабре 2022, а остальное обещал уже после того, как убедится в работе киллера и получит фотографии с убитым мужчиной.

Работники ДБР сымитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с «трупом», а также некоторые личные вещи потерпевшего, говорится в сообщении ДБР.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры предосторожности заказчику. Устанавливаются другие вероятные соучастники преступления. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура.