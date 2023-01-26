Утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.

Во время тревоги взрывы прогремели и в Николаевской области, вероятно, это работа ПВО. Также сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровщине.

Впоследствии стало известно, что в Винницкой, Одесской, Киевской, Днепропетровщине и Житомирской области отработало ПВО.

При этом в Министерстве обороны Украины призвали не публиковать в сети работу сил ПВО, поскольку это помогает врагу.

Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия российских террористических ударов. Не отправляйте эти кадры в какие-либо телеграммы и боты», — предупредили в Минобороны.

Напомним, вечером 24 января во временно оккупированном Мариуполе января произошел взрыв в казарме, где находились более 200 российских военных.