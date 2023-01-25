Вечером 24 января во временно оккупированном Мариуполе января произошел взрыв в казарме, где находились более 200 военных.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

— Есть информация, что в Мариуполе произошел взрыв в казарме, где находилось более 200 российских военных, говорится в сообщении.

Отмечается, что армия неприятеля понесла потери. Детали выясняются.

Напомним, российские оккупанты не планируют восстанавливать металлургический комбинат «Азовсталь», разрушенный в боях за Мариуполь, поскольку это «невозможно и нерентабельно».