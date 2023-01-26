В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».
«Внимание! Поступила команда от регионального диспетчерского центра в связи с возможностью массированного ракетного удара, поступила команда срочно отключить аварийно все очереди!», — говорится в сообщении.
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В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.
Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».
«Внимание! Поступила команда от регионального диспетчерского центра в связи с возможностью массированного ракетного удара, поступила команда срочно отключить аварийно все очереди!», — говорится в сообщении.
Утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.