В связи с ракетной угрозой утром 26 января в Николаевской области прекратили электроснабжение всех очередей потребителей.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

«Внимание! Поступила команда от регионального диспетчерского центра в связи с возможностью массированного ракетного удара, поступила команда срочно отключить аварийно все очереди!», — говорится в сообщении.

Утром 26 января по Украине объявили воздушную тревогу - Россия запустила ракеты из самолетов и моря.