44-летнему жителю города Снигиревка Баштанского района заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, во время оккупации российскими войсками территории Николаевской области, подозреваемый поддержал режим страны-агрессора и начал сотрудничать с врагом. Он добровольно возглавил так называемое «муниципальное унитарное предприятие «Снигиревское благоустройство».

На псевдодолжности коллаборант осуществлял прием на работу работников, устанавливал график работы, проводил совещания, предоставлял указания работникам бухгалтерского отдела на выплаты заработной платы и материальной помощи работникам предприятия в денежной валюте РФ, формировал и передавал отчетность работы предприятия, осуществлял распоряжение коммунальным имуществом предприятия.

Напомним, житель Снигиревки в Николаевской области, за время оккупации сотрудничавший с оккупантами, пытался дать правоохранителям взятку в размере тысячи долларов, чтобы «наладить с ними контакт» и смягчить ход следственных действий.