В Одессе задержан нарушитель, который во время вражеской атаки «Шахедами» вечером 25 января запустил фейерверк.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
«Вчера во время ракетной опасности в г. Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди. Полиция уже задержала нарушителя, и он во всем признался. Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще пол беды, но если он сделал это специально, это уже будет совсем другая история», — прокомментировал глава ОВА.
Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям, которые открыто заявляли о поддержке российской армии и оправдывали агрессию против Украины.
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В Одессе задержан нарушитель, который во время вражеской атаки «Шахедами» вечером 25 января запустил фейерверк.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
«Вчера во время ракетной опасности в г. Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди. Полиция уже задержала нарушителя, и он во всем признался. Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще пол беды, но если он сделал это специально, это уже будет совсем другая история», — прокомментировал глава ОВА.
Напомним, в Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям, которые открыто заявляли о поддержке российской армии и оправдывали агрессию против Украины.