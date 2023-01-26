В Одессе задержан нарушитель, который во время вражеской атаки «Шахедами» вечером 25 января запустил фейерверк.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Вчера во время ракетной опасности в г. Одесса на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В то же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди. Полиция уже задержала нарушителя, и он во всем признался. Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил их из-за собственной тупости, это еще пол беды, но если он сделал это специально, это уже будет совсем другая история», — прокомментировал глава ОВА.