В Николаевской области правоохранители сообщили о подозрении двум местным жителям, которые открыто заявляли о поддержке российской армии и оправдывали агрессию против Украины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Так, 51-летний житель Николаева в мессенджере оправдывал военные действия Российской Федерации на территории Украины.

— Фигурант в одном из мессенджеров в течение месяца вел личную переписку с несколькими своими знакомыми. Будучи достоверно осведомлены о реальных событиях полномасштабного вторжения врага на территории нашей страны, мужчина оправдывал и признавал правомерными действия государства-агрессора, – рассказали в полиции.

Также 72-летний житель Николаевского района совершил аналогичное правонарушение на своей странице в социальной сети. В течение апреля-июля прошлого года пенсионер, используя социальную сеть, реагировал на посты и распространял на собственном аккаунте изображения, содержащие оправдывание, признание правомерной агрессии РФ против Украины.

Правоохранители установили фактическое местонахождение поклонников «русского мира», и во время санкционированных обысков изъяли соответствующую технику и прекратили преступную деятельность фигурантов.

Следователи сообщили им о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины «Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»; и ч. 2 и ч. 3 ст. 436 УК Украины. Фигурантам грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что в Николаевской области полицейские задержали вознесенца за незаконное хранение вооружения. Ему грозит до семи лет лишения свободы.