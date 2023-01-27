В четверг, 26 января, российские оккупанты несколько раз обстреливали Николаевскую область. Разрушен дом в Куцурубской громаде.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

26 января в 8.39 и 10.17 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера в 9.30 в результате вражеских обстрелов в Куцурубской громаде разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Кроме того, Виталий Ким отметил, что, по информации воздушного командования «Юг», 26 января во время массированного российского ракетного удара над Николаевской областью уничтожили 13 крылатых ракет.

Напомним, что за минувшие сутки, 26 января, Вооруженные силы Украины отразили 11 атак россиян в Донецкой и Луганской областях.