За прошедшие сутки, 26 января, Вооруженные силы Украины отразили 11 атак россиян в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

За прошедшие сутки россияне нанесли 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Совершили 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершили 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты.

Высокая остается опасность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам россиян, а также удар по позиции их зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, состав боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.