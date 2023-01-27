В Донецкой области по всей линии фронта ощущается существенное обострение. Россияне усилили обстрелы по Угледару и Авдеевке.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

— В течение сегодняшнего дня враг обстреливал Угледарскую громаду много раз. Погиб один человек и два человека получили ранения, — заявил Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты обстреляли инфраструктуру в городе Часов Яр. Во вражеский огонь попала больница. Обстрелы оккупантов усилились вдоль всего фронта в Донецкой области.

— Действительно, ситуация существенно обострилась с юга на центр области. Если самое горячее у нас было и остается Бахмутское направление, впрочем, сейчас очень горячо в Авдеевке: в это время происходит очередной обстрел. Мы наблюдаем практически по всей линии фронта идет обострение – с юга и с севера, – добавил глава области.

Кириленко объяснил, что оккупанты используют тактику «выжженной земли». По Авдеевке, Бахмуту и Угледару стреляют из РСЗО и артиллерии. Периодически во вражескую атаку попадает Торецкая громада.

Ранее сообщалось, что российские войска могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить и предотвратить украинские силы и создать условия для начала решающей наступательной операции в Луганской области.