Российские войска могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта в Украине, чтобы рассредоточить и отвлечь украинские силы и создать условия для начала решающей наступательной операции в Луганской области.

Об этом идет речь в очередном отчете американского Института изучения войны (ISW).

— Российские вооруженные силы, похоже, переключают свое внимание на обычные силы и отходят от нетрадиционной структуры «ПВК Вагнера», возможно, в рамках подготовки к решающим действиям в Луганской области… Распределение обычных сил вдоль линии фронта в Луганской области позволяет предположить, что российские силы могут готовиться к решительному наступлению на этом участке, который поддерживается ограниченными атаками в других местах на линии фронта, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы, – говорят аналитики.

В ISW говорят, что «в сочетании с разными заявлениями разведки о том, что Россия готовится к неизбежной наступательной операции в ближайшие месяцы, вполне вероятно, что решающее усилие по Луганской области будет наступательным».

Наиболее вероятным направлением российского наступления в Луганской области, считают эксперты, может быть Сватово-Кременная с захватом наземных коммуникаций, ведущих к крупным логистическим узлам в Луганске и Старобельске, и как следствие – достижение административной границы Луганской области и завершение оккупации остальной Луганской области, которая все еще контролируется Украиной.

— Российские силы могут надеяться отразить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской и/или северной части Донецкой области. Однако крайне маловероятно, что российские силы смогут существенно продвинуться на этом направлении даже если они начнут успешную операцию наступления на этом участке, – указывают в ISW.

24 января издание Politico со ссылкой на Пентагон сообщало об успехах ВСУ в направлении города Кременна на востоке Луганской области и постепенном продвижении украинских войск в этом районе. В Минобороны США не исключали, что речь может идти о подготовительном этапе к весеннему наступлению именно украинских Вооруженных сил. По словам американских аналитиков, захват Кременной откроет путь украинской армии к наступлению на Северодонецк и Лисичанск.

Бои под Кременной – продолжение украинского контрнаступления, начатого осенью прошлого года, во время которого была освобождена Харьковская область.

В то же время, украинская сторона также ранее сообщала о признаках подготовки армией РФ наступления в районе Луганска.

Напомним, Силы обороны Украины отошли от Соледара в Донецкой области для сохранения жизни личного состава.