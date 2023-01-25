Силы обороны Украины отошли от Соледара в Донецкой области для сохранения жизни личного состава.

Об этом сообщил Общественному представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый.

— Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорвать врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага, - сказал он.

По его словам, линия фронта в Соледаре была выровнена: ни свиты, ни взятия в плен украинских военных не было.

— Пытаемся маневрировать, бить огнем, применять тактик малых групп, чтобы максимально истощить врага, — отметил он и добавил, что россия хочет привлечь внимание к «маленькому городу Соледару на фоне того, что враг прежде получил серьезные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской».

Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за содержание Соледара на Бахмутском направлении, россияне не обращают внимания на потери в личном составе.