На границе с Венгрией вечером 27 января задержали уклоняющегося, выдававшего из себя женщину.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

В Виноградовском районе близ Мукачево остановили троих мужчин, пытавшихся попасть в соседнюю страну.

«Задержанные являются военнообязанными гражданами Украины. Один из мужчин пытался притворяться женщиной, однако, в конце концов признался в обмане», — рассказали пограничники.

На уклонистов составили протоколы и направили дело в суд, а нарушителей доставили в военкомат.

Напомним, жительница Николаева организовала преступную группу, которая помогала гражданам призывного возраста уехать за границу. Одним из способов была подделка свидетельств о рождении несуществующих детей для якобы подтверждения наличия статуса многодетного отца.