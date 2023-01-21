Жительница Николаева организовала преступную группу, которая помогала гражданам призывного возраста уехать за границу. Одним из способов была подделка свидетельств о рождении несуществующих детей для якобы подтверждения наличия статуса многодетного отца.

Об этом «НикВести» сообщил источник в Службе безопасности Украины.

В течение нескольких месяцев злоумышленники переправляли призывников под видом многодетных родителей через границу на пунктах пропуска «Орловка» и «Маяки-Удобное-Паланка» Одесской области.

Стоимость «услуг» составляла от 4000 до 6000 евро.

В целом правоохранители заблокировали четыре канала незаконного выезда за границу военнообязанных, в организации одного из них подозревается 35-летняя жительница Николаева.

Как отмечает прессслужба Николаевской областной прокуратуры, сообщено о подозрении 35-летней жители города Николаева по факту организации и содействия незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (часть 3 статьи 332 УК Украины).

По данным следствия, женщина вместе с другими местными жителями наладила схему незаконного пересечения госграницы для военнообязанных граждан Украины через пункты пропуска с Республикой Молдова и Румынией. Подозреваемая передавала указанным лицам поддельные документы, якобы подтверждающие наличие у них статуса многодетного отца, а также предоставляла указания и советы по беспрепятственному пересечению границы», - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, на Львовщине пограничники задержали «многодетного отца», не знавшего дат рождения своих детей.