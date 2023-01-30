Российские хакеры совершили кибератаки на десятки больниц в Нидерландах. За атакой стоит группа Killnet, сотрудничающая с другими хакерами.

Об этом сообщает NOS.

– Это атака группы Killnet в сотрудничестве с другими злоумышленниками, – сообщил представитель партнерства больниц по цифровой безопасности Z-Cert.

Он добавил, что сейчас сайт больницы в Гронингене регулярно не работает из-за идущих волнами DDOS-атаки.

Издание отмечает, что хакерская группа Killnet опубликовала список зарубежных больниц, на которые совершит кибератаки. На данный момент сайт больниц Нидерландов – единственный из этого списка, действительно пострадавший. Кроме нидерландских больниц, в список попали медицинские учреждения в скандинавских странах, Польше, США, Великобритании и Германии.

В общей сложности в список вошла 31 голландская больница. Атака на сайт медучреждения касается только сайта для внешнего мира. Электронная карта пациента и веб-сайт, на котором пациенты могут получить доступ к информации со своих карт, не были нарушены.

– Все очень просто. Мы разрушаем медицинские учреждения в этих странах за поддержку нацистов в Украине, говорится в заявлении российских хакеров.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности пресекли попытку российских хакеров сломать камеры видеонаблюдения в украинских жилых комплексах, чтобы собирать разведданные о ситуации в одном из приграничных регионов Украины.