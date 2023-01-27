Киберспециалисты Службы безопасности пресекли попытку российских хакеров сломать камеры видеонаблюдения в украинских жилых комплексах, чтобы собирать разведданные о ситуации в одном из приграничных регионов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ сообщает, что через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими дорогами и т.д. Таким образом, они планировали иметь скрытый канал для сбора информации о ситуации в городе.

Кроме того, хакеров интересовали адреса проживания украинских правоохранителей и данные о возможном перемещении военной техники.

СБУ сработала на опережение и разоблачила оккупантов. По информации следствия, к кибератаке причастна подконтрольная российским спецслужбам хакерская группировка из России, специализирующаяся на изломах электронных систем инфраструктурных объектов.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей).

Продолжаются меры по установлению обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

— СБУ предупреждает, что такие атаки врага могут происходить и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически их менять. СБУ обращается к украинцам с просьбой быть бдительными и сразу сообщать о подозрительных случаях в компетентные органы нашего государства, – отметили в ведомстве.

Ранее главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ДБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.