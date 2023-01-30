Украинские военные, вероятно, уничтожили отдельную разведроту, относившуюся к 155-й отдельной бригаде морской пехоты России. Она участвовала в штурме города Угледар Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на данные украинской разведки.

В частности, информация об уничтожении сил и средств разведроты россиян обсуждают между собой сами оккупанты.

— Украинские подразделения, защищающие рубежи в районе Угледара, недавно «радо» встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Кремле пытаются создать условия для стратегической операции в Луганской области в течение следующих шести месяцев.